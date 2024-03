Menu na Wielkanoc 2024 – sałatki, przystawki, żurki, jajka, ciasta. Zobacz, co można podać na świąteczny stół [PRZEPISY]

Przepisy na pyszne dania wielkanocne – sałatki, przystawki, żurki, jajka i ciasta. Jeżeli nie macie pomysłu, jakie dania wielkanocne podać na święta 2024 – zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy.

Wielkanoc 2024 tuż-tuż. Jakie potrawy warto przygotować? Poniżej znajdziecie przepisy na pyszne dania wielkanocne:

Wielkanocna sałatka warstwowa z jajkami, tuńczykiem, kukurydzą, serem i ogórkami [PRZEPIS]

Wielkanocna sałatka warstwowa z jajkami, tuńczykiem, kukurydzą, serem i ogórkami. Fot. Ewa Lenczyk-Chmielarska Składniki na sałatkę:

4 jajka ugotowane na twardo

1 puszka groszku konserwowego

1 puszka kukurydzy konserwowej

1-2 puszki tuńczyka w sosie własnym

200 g sera żółtego

2-3 ogórki kiszone

1 łyżka posiekanego szczypiorku

1 łyżka posiekanej natki pietruszki Składniki na na sos do sałatki: 3 łyżki majonezu

3 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżeczka musztardy

sól i pieprz Wykonanie wielkanocnej sałatki warstwowej

Wszystkie składniki sosu wymieszaj ze sobą, dopraw solą i pieprzem.

Białka jajek oddziel od żółtek. Na dno przeźroczystej miski zetrzyj białka jajek, na tarce o grubych oczkach. Na białkach ułóż odsączony z zalewy groszek, następnie odsączonego tuńczyka, później odsączoną kukurydzę, na to ułóż pokrojone w kostkę ogórki kiszone. Następnie ułóż starty na grubych oczkach ser żółty. Na ser wylej przygotowany wcześniej sos. Na wierzch zetrzyj żółtka i posyp posiekanym szczypiorkiem i natką pietruszki. Smacznego!

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej

Wielkanocna sałatka śledziowa z jajkiem, porem, jabłkiem i kukurydzą [PRZEPIS]

Wielkanocna sałatka śledziowa z jajkiem, porem, jabłkiem i kukurydzą. Fot. Stanisław Romek Składniki: 250 g śledzi a’la matjas

3 jajka

2 pory

2 jabłka

1/2 puszki kukurydzy

3 łyżki majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego

Wykonanie sałatki śledziowej

Pory obrać, odciąć końcówki i pokroić na ćwierć plasterki. Pora wrzucić do garnka i lekko posolić. Następnie obrać jabłka, pokroić w kostkę i dorzucić do pora. Kukurydzę odsączyć i wrzucić do garnka. Na tym etapie dodać majonez i jogurt i wszystko dokładnie wymieszać.

Jajka i śledzie pokroić w większe kawałki i dodać do sałatki, delikatnie wymieszać. Jeżeli śledzie są za słone można je wcześniej namoczyć. Sałatkę doprawić solą i pieprzem. Sałatka śledziowa najlepiej smakuje na drugi dzień jak się przegryzie.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”

Wielkanocne jajka faszerowane awokado i zielonym groszkiem [PRZEPIS]

Wielkanocne jajka faszerowane awokado i zielonym groszkiem. Fot. Paweł Epler Składniki jajka ugotowane na twardo

awokado

zielony groszek

jogurt naturalny

sól, pieprz

Wykonanie

Żółtka połączyć z awokado, groszkiem i jogurtem. Zblendować na gładką masę. Można dodać koperku. Doprawić solą i białym pieprzem. Do jajka szprycą cukierniczą nakładać farsz. Dodać po kilka groszków do dekoracji.

Przepis Agnieszki Epler, autorki bloga „Lady Kitchen”

Rolada szpinakowa z łososiem na świąteczny stół [PRZEPIS]

Rolada szpinakowa z łososiem na świąteczny stół. Fot. KGW z Białki Składniki 1 opakowanie mrożonego szpinaku

3 ząbki czosnku wyciśniętego przez praskę

2 łyżki masła

4 jajka

2 łyżki mąki pszennej

2 opakowania serka twarogowego chrzanowego

200 g wędzonego łososia w plastrach

sól, pieprz

Wykonanie

Na patelni odparować szpinak i podsmażyć na maśle razem z czosnkiem. Doprawić solą, pieprzem- ostudzić. Piekarnik rozgrzać do 190 stopni. Blaszkę (płaską, taką z piekarnika) wyłożyć papierem. Białka ubić na sztywno, żółtka dodać do przestudzonego szpinaku, delikatnie wymieszać, do masy przesiać mąkę, wymieszać. Masę rozprowadzić na przygotowaną blaszkę. Piec 15 minut, odstawić do wystudzenia. Na szpinakowym placku rozsmarować serek chrzanowy, przykryć plastrami łososia układając jeden przy drugim, zwinąć roladę w folię i włożyć do lodówki do stężenia. Kroić w plastry.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Pituch, czyli żur z chrzanem, szynką, kiełbasą, jajkiem i chlebem [PRZEPIS]

Pituch, czyli żur z chrzanem, szynką, kiełbasą, jajkiem i chlebem. Fot. Andrzej Banaś Składniki na zakwas

25 gram mąki żytniej

gorąca woda

4-5 szklanek chłodnej, przegotowanej wody

3-4 ząbki czosnku

2 liście laurowe

4-5 ziaren ziela angielskiego

kawałek piętki z dobrego chleba na zakwasie Wykonanie

Mąkę żytnią zalać ciepłą wodą, żeby powstało lejące ciasto.

Przełożyć ciasto do kamionkowego garnka i zalać 4-5 szklankami chłodnej, przegotowanej wody. Dodać 3-4 ząbki czosnku, 2 liście laurowe, 4-5 ziaren ziela angielskiego, dużą piętkę z dobrego chleba na zakwasie. Wymieszać, przykryć gazą. Kisić 3-5 dni. Składniki na pituch zakwas

wędzonka (boczek, pachwina, podgardle)

czosnek

majeranek

ziele angielskie

liść laurowy

wywar drobiowo-wołowy

pieprz

sól

wędliny ze święconki

chrzan

chleb

jajko

Wykonanie

Wędzonkę podsmażyć na patelni. Dodać zmielony czosnek, liście laurowe, ziele angielskie i majeranek. Zalać wywarem drobiowo-wołowym. Gotować ok. godziny. Przecedzić, dolać żurku tyle, by zupa nie była za gęsta i za kwaśna. Doprawić solą i pieprzem. Wędliny ze święconki pokroić w kostkę, włożyć na chwilę do pieca, by się nieco podgrzały. Na talerz dać łyżeczkę chrzanu i jajko. Wlać gorący barszcz. Na talerzu obok podać ciepłą wędzonkę i dobry chleb.

Przepis Beaty Parczały

Łopatka z jajkami w kruchym cieście [PRZEPIS]

Łopatka z jajkami w kruchym cieście. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na tortownicę o średnicy 26 cm

1,5 kg łopatki wieprzowej

5-6 ząbków czosnku

2 cebule

4 kromki chleba lub 2 czerstwe bułki

5-6 jaj

2 łyżeczki majeranku

2 łyżeczki tymianku

2 łyżeczki soli

2 łyżeczki słodkiej papryki

1 łyżeczka ostrej papryki

pieprz czarny świeżo mielony

2-3 łyżeczki sosu ciemnego sojowego lub maggi Składniki na kruche ciasto 3 szklanki (35 dag) mąki pszennej

2 żółtka

15 dag margaryny

2,5 łyżki kwaśnej śmietany

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli Wykonanie

Składniki na ciasto zagnieść i odłożyć na 30-40 minut do lodówki.

Na patelni rozgrzać olej i usmażyć na złoty kolor drobno pokrojoną cebulę oraz czosnek przeciśnięty przez praskę. Chleb lub bułki zalać mlekiem, po nasiąknięciu odcisnąć i rozdrobnić w dłoniach na małe kawałki. Jaja (4-5 sztuk), ugotować na twardo, wystudzić i obrać ze skorupek.

W dużej misce połączyć ze sobą mielone mięso, cebulę i czosnek, chleb, 1 jajo oraz wszystkie zioła i przyprawy.

Tortownicę wysmarować olejem, spód i boki wyłożyć ciastem, nałożyć 3/4 mięsa, ułożyć jaja, przykryć pozostałym mięsem, tworząc zgrabne pagórki. Przykryć wierzch pozostałym ciastem i nakłuć z wierzchu.

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni, piec około 1,5-2 godzin.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga Apetyczna Babeczka

Efektowna wielkanocna babka szpinakowa [PRZEPIS]

Efektowna wielkanocna babka szpinakowa. Fot. Joanna Tokarz Składniki na metalową formę z kominem o średnicy około 25 cm

150 g rozmrożonego i odciśniętego szpinaku

3 jajka

3/4 szklanki cukru kryształu

3 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią

sok z 1/2 cytryny

300 ml oleju rzepakowego

300 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia Dodatkowo 1 biała czekolada

50 ml słodkiej śmietanki 30%

30 g płatków migdałów Wykonanie

Jajka wraz z cukrem kryształem oraz waniliowym ubić na puszystą masę. Dodać sok z cytryny.

Odciśnięty, rozmrożony szpinak zmiksować z olejem. Powoli dodawać do masy jajecznej i miksować na najwolniejszych obrotach tylko do połączenia.

Do ciasta dodać przesianą mąkę pszenną wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Wymieszać delikatnie drewnianą łyżką lub szpatułką. Do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą formy przelać ciasto. Piec godzinę w 180 stopniach - do suchego patyczka. Około 15 minut przed końcem pieczenia ciasto możemy przykryć folią aluminiową, by zbytnio się nie przypaliło.

Gotową babkę polać czekoladą rozpuszczoną ze słodką śmietanką i posypać migdałami.

Do swojej babki wykorzystałam także resztki jasnego biszkoptu (pozbawionego ciemniejszych kawałków). Ułożyłam je pomiędzy ciastem szpinakowym, dzięki czemu otrzymałam dwa odcienie.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga Kuchnia w czekoladzie

Mazurek wielkanocny z masą kajmakową [PRZEPIS]

Mazurek wielkanocny z masą kajmakową. Fot. Stanisław Romek Składniki na kruche ciasto

260 g mąki pszennej typ 450

40 g orzechów ziemnych mielonych

100 g cukru pudru

150 g masła

2 żółtka Składniki na masę 200 g masy kajmakowej orzechowej (lub zwykłej)

50 g powideł śliwkowych

Dodatkowo do dekoracji migdały, orzechy, rozpuszczona czekolada Wykonanie

Przesiać mąkę, a w blenderze (jeżeli orzechy nie są w postaci sypkiej mąki) zblendować orzechy z cukrem pudrem. Tak zblendowane orzechy wymieszać z mąką. Następnie posiekać z masłem (my masło ścieramy na tarce na grubych oczkach), a na koniec dodać dwa żółtka. Wszystko razem zagnieść do momentu połączenia składników. Tak przygotowane ciasto owinąć folią spożywczą i włożyć do lodówki na 30 minut.

Po 30 minutach wyciągnąć ciasto z lodówki, podzielić na dwie części mniej więcej po równo. Jedną część rozwałkować na wyłożonej papierem do pieczenia blasze (20x20 cm) – gdzieś na grubość 3-4 milimetrów – a z drugiej zrobić ozdobny rancik (ok. 5 minimetrów), który ułożyć na rozwałkowane ciasto. Tak przygotowaną blaszkę włożyć do nagrzanego do 180 stopni piekarnika (bez termoobiegu) i piec ok. 20 minut aż ciasto złapie złoty kolor.

Kiedy ciasto wystygnie, rozsmarować na nim cienką warstwę powideł, a następnie wyłożyć w granicy naszego ranciku masę kajmakową. Masę kajmakową możecie kupić już gotową. Na koniec udekorować mazurka zgodnie z naszą wizją twórczą i gotowe.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga "Kuchenne wariacje"

