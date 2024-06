Meteorolodzy ostrzegają. Nie tylko upały. Możliwe burze z gradem w Krakowie i Małopolsce. Wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia

W środę 19 czerwca synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami i możliwymi burzami w Krakowie i Małopolsce, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet gradu. Stopień zagrożenia został następnie podniesiony do najwyższego - EXT, co oznacza ekstremalne zagrożenie burzowe.

Meteorolodzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie prognozują upały i lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 mm, a także porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie nawet do 110 km/godz. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 85 proc. W rejonach przechodzących burz spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. Istnieje możliwość przekroczenia stanów umownych.

Ekstremalne zagrożenie burzowe w Małopolsce

Jak informuje Sieć Obserwatorów Burz, ekstremalne zagrożenie burzowe oznacza opady gradu o średnicy lokalnie ponad 7 cm (a nawet 8-10 cm), silne konwekcyjne porywy wiatru o prędkości miejscami powyżej 110 km/h, zwłaszcza w przypadku silnych zjawisk downburst, nawalne opady deszczu prowadzące do zalań, podtopień oraz do powodzi błyskawicznej. Bardzo prawdopodobne jest również wystąpienie jednej lub kilku trąb powietrznych, może dojść do poważnych szkód materialnych. Istnieje również poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem obowiązuje od środy, 19 czerwca, od godz. 18.00, do czwartku 20 czerwca, do godz. 2.00.

Ostrzeżenie przed upałami

Ostrzeżenie przed upałami drugiego stopnia obowiązuje od dziś, do godz. 19.30. Termometry w Krakowie mogą w najbliższym czasie wskazać nawet 32 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska również określono na 80 proc. Minionej nocy najwyższą temperaturę wynoszącą 21,2 st. C zanotowano w Małopolsce w miejscowości Ptaszkowa.

Prognoza pogody dla Małopolski

19.06.2024 07:30 - 07:30 20.06.2024 (Środa/Czwartek)

W dzień zachmurzenie małe, wieczorem wzrastające do umiarkowanego i miejscami na północnym zachodzie dużego. Na północnym zachodzie województwa wieczorem burze z gradem, suma opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, w rejonach podgórskich od 27°C do 30°C, wysoko w Beskidach od 22°C do 24°C, na szczytach Tatr około 17°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, w rejonach podgórskich lokalnie do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, nad ranem na północy województwa większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Suma opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 8°C. Wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h.

20.06.2024 07:30 - 07:30 21.06.2024 (Czwartek/Piątek) W dzień zachmurzenie małe, jedynie początkowo na południu województwa zachmurzenie duże i tam zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 15°C, na szczytach Tatr około 11°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 15°C, na szczytach Tatr około 11°C. Temperatura minimalna w górach wystąpi wieczorem, później wzrost o około 3°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

