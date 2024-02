Metro w Krakowie głównym tematem kampanii w wyborach prezydenckich. Co obiecują kandydaci?

Budowa metra w Krakowie to jeden z wiodących tematów w kampanii kandydatów na prezydenta Krakowa. Podkreślają, że są za podziemną komunikacją, przedstawiają wizje podziemnych połączeń i zapowiadają działania, które pozwolą znaleźć finansowanie. Kraków nie ma na takie przedsięwzięcie pieniędzy. Potrzebne jest wsparcie ze środków rządowych albo unijnych.

Przypomnijmy, że w referendum przeprowadzonym w maju 2014 roku krakowianie opowiedzieli się za budową metra. Do tej pory miastu udało się doprowadzić do stworzenia Studium dla bezkolizyjnego transportu (za ponad 9,4 mln zł), w którym zarekomendowano budowę w Krakowie premetra z Nowej Huty do Bronowic i tunelem pod centrum, choć de facto miał to być podziemny tramwaj. W zeszłym roku władze Krakowa przeprowadziły konsultacje społeczne dotyczące przebiegu pierwszej linii podziemnej komunikacji.

Temat metra pojawił się w kampanii wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w październiku zeszłego roku przypomniał, że nie jest fanem pomysłu budowy metra. - Uważam, że Kraków nie jest miastem, gdzie metro jest potrzebne. Wiem, że mówię teraz przeciwko wielu osobom, w tym politykom, którzy w swoich programach mówią o metrze - mówił wtedy prezydent Jacek Majchrowski.

Ostatecznie zdecydował, że nie będzie już kandydował na kolejną kadencję i zakończy swoje rządy w Krakowie po 22 latach. W nadchodzących kwietniowych wyborach poparcie udzielił swojemu obecnemu zastępcy Andrzejowi Kuligowi.

Premetro zamienione w metro

Jeszcze rok temu wiceprezydent Andrzej Kulig wyjaśniał, że wszystkie analizy, które zostały zrobione kilka lat temu, pokazywały, iż wtedy w Krakowie broniło się premetro, czyli tramwaj, który na dużej części trasy przejeżdża w tunelu. Zaznaczał jednak, że warto wybudować takie tunele, które będą uwzględniać także metro, tak by ostateczną decyzję podjąć za 5-6 lat po ocenie tzw. potoków pasażerskich. Teraz, w ramach kampanii, prof. Andrzej Kulig zorganizował konferencję, podczas której podkreślił: - Jestem zdecydowanym zwolennikiem budowy metra. W internetowym czacie z mieszkańcami wiceprezydent Andrzej Kulig wyznał: "Jestem rzeczywiście urzędującym wiceprezydentem, który od roku 2019 czyli 5 lat zajmuje się kwestiami infrastruktury i mogę zapewnić, że od kiedy się tym zajmuję jestem cały czas przekonanym zwolennikiem metra", wspomniał również: "Już w wieku nastoletnim, wtedy zresztą rozpoczęły się pierwsze rozmowy w Krakowie na ten temat, byłem gorącym zwolennikiem metra jako rozwiązania przyspieszającego komunikację a jednocześnie zmniejszającego liczbę tramwajów przejeżdżających dookoła Plant".

Wiceprezydent Andrzej Kulig przedstawił do realizacji planowaną przez miasto pierwszą linia krakowskiego metra ze Wzgórz Krzesławickich przez centrum do Bronowic z tunelem między rondem Barei a rejonem stadionu Wisły (ul. Piastowska) i z przystankami pod rondem Mogilskim, Dworcem Głównym, skrzyżowaniem w rejonie Teatru Bagatela, gmachem Akademii Górniczo-Hutniczej.

Nowa wizja podziemnej komunikacji w Krakowie

Odmienną wizję podziemnej komunikacji dla Krakowa ma inny z kandydatów, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur. Na konferencji przedstawił wizję budowy pierwszej linii metra z Nowej Huty przez centrum do osiedla Kliny.

Proponowane przez niego metro ma mieć dodatkowe rozgałęzienia do Bronowic i Bieżanowa.

Koncepcja zakłada więc połączenia: Kliny - Legionów Piłsudskiego

Legionów Piłsudskiego - Akademia Górniczo-Hutnicza

Bieżanów - Legionów Piłsudskiego

AGH - Mogiła

AGH - Bronowice Wspólną częścią dla połączeń między Nową Hutą, Klinami, Bronowicami i Bieżanowem byłby odcinek między AGH a ul. Legionów Piłsudskiego.

- Metro to nasze nowe Aleje - tak jak one zmieniły oblicze Krakowa 100 lat temu, tak teraz czas na kolejny wielki krok naprzód. To oznacza, że metro powinno przede wszystkim połączyć najgorzej skomunikowane i jednocześnie najszybciej zaludniające się części Krakowa - podkreśla prof. Stanisław Mazur.

Wniosek do rządu o 6 miliardów złotych na metro

W sprawie budowy metra głos zabrali też inni kandydaci na prezydenta Krakowa.

- Szybkie i sprawne przemieszczanie się po mieście osiągniemy dzięki budowie lekkiego metra, jeżdżącego z prędkością 70-80 km/h. Jedną z pierwszych rzeczy jakie zrobię jako prezydent Krakowa, to pojadę do Warszawy i będę lobbował za metrem, za pozyskaniem na to zadanie środków rządowych i unijnych - przekonuje radny miejski Łukasz Gibała, kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Kandydat Platformy Obywatelskiej, poseł tej partii Aleksander Miszalski, komentuje: - Musimy postawić na komunikację podziemną i tunel pod centrum. Potrzebne są analizy, które wykażą jaka ostatecznie powinna być trasa pierwszej linii i czy to początkowo ma być tunel dla tramwaju dostosowany w przyszłości do metra, czy od razu metro. Podstawą jest jednak też znalezienie finansowania. Krakowa nie stać na metro za 10 miliardów złotych. Pieniądze na to trzeba więc szukać wśród funduszy zewnętrznych – ze środków europejskich, budżetu centralnego. Już teraz rozmawiam na ten temat na poziomie centralnym.

Kampania wyborcza w Krakowie się rozkręca. 6 miliardów zł na metro. Kandydat na prezydenta składa wniosek do rządu o wsparcie inwestycji Poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Krakowa tej partii Łukasz Kmita złożył interpelację, w której wnioskuje do rządu o przeznaczenie z centralnego budżetu 6 mld zł na budowę metra w Krakowa. - Chcemy, aby Kraków był miastem innowacyjnym, dobrze skomunikowany. Dlatego apeluję do polskiego rządu o wsparcie budowy metra w Krakowie i przeznaczenie minimum 6 miliardów złotych na ten projekt infrastrukturalny. Przypomnę, że dużo mniejsze miasta w Europie mają metro, m.in. Lozanna w Szwajcarii, Brescia we Włoszech, Lille we Francji, Porto w Portugalii, czy Blibao w Hiszpanii. Kwestia metra dla Krakowa powinna połączyć nas wszystkich, całą klasę polityczną - przekonuje poseł Łukasz Kmita.

