Miasto Kraków sprzedaje kolejne mieszkania. Tym razem nieduże, w centrum i Starym Podgórzu

Krakowski magistrat znów szuka chętnych na zakup mieszkań należących do gminy. Tym razem miasto wystawiło na przetarg nieduże lokale, o powierzchni od niespełna 26 do ponad 36 metrów kwadratowych. Najmniejsze z oferowanych mieszkań - w oficynie kamienicy przy ul. Węgierskiej 10, z pomieszczeniem wc położonym poza obrysem lokalu - ma cenę wywoławczą 260 tys. 950 złotych. Licytowane będą też mieszkania w sercu miasta: w sąsiedztwie parku Strzeleckiego, nieopodal dworca. Przetargi odbędą się 19 października.

Przy ul. Węgierskiej 104, w Starym Podgórzu, do kupienia są dwa mieszkania. Jedno w budynku frontowym, drugie - w oficynie. XIX-wieczna kamienica przy Węgierskiej 10 jest budynkiem trzypiętrowym, częściowo podpiwniczonym, z częściowo użytkowym poddaszem. Tworzy ją budynek frontowy i trzy oficyny dostępne z podwórka. Nieruchomość nie jest wpisana indywidualną decyzją do rejestru zabytków, ale z uwagi na wartości urbanistyczne, architektoniczne i historyczne figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Ponadto położona jest w obrębie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórze i na obszarze historycznego zespołu miasta Krakowa, uznanego za pomnik historii. W efekcie przetargu ustnego nieograniczonego można pod tym adresem kupić mieszkanie nr 22, które mieści się na poddaszu budynku frontowego, składa się z pokoju oraz kuchni. Przynależne pomieszczenie wc położone jest poza obrysem tego lokalu, wejście do niego odbywa się z części wspólnej. Mieszkanie wcześniej było ogrzewane piecami kaflowymi na paliwo stałe. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Jak dokładnie się prezentuje, można się przekonać, oglądając je 20 września i 4 października w godz. 14.30-15.

Jak podkreśla magistrat, przy ewentualnych pracach związanych z modernizacją mieszkania nr 22 przyszły właściciel będzie musiał dążyć do zachowania wszelkich wartości świadczących o jego oryginalnej formie - oznacza to m.in. konieczność utrzymania zabytkowej stolarki okiennej, mosiężnych klameczek, a w przypadku konieczności wymiany okien ze względu na stan techniczny uniemożliwiający dalsze użytkowanie - wykonania nowych okien z drewna, na wzór istniejących. Miasto nie pierwszy raz szuka kupca na ten lokal. Pierwszy przetarg na jego sprzedaż odbył się 18 października 2022 r., drugi - 30 marca br., a trzeci - 29 czerwca. Pierwotnie cena wywoławcza wynosiła 359 tys. zł, a obecnie już tylko 269 tys. 250 złotych.

Również po raz kolejny poszukiwany jest kupiec na drugie mieszkanie przy Węgierskiej 10 - lokal nr 14, w budynku oficyny, na drugim piętrze, o powierzchni 24,54 mkw. Do tego lokalu przynależą: piwnica o powierzchni 2,58 mkw., pomieszczenie wc (1,38 mkw.) i pomieszczenie gospodarcze (3,57 mkw.). Dojście do mieszkania odbywa się przez klatkę schodową budynku frontowego oraz przez zewnętrzną galerię. Lokal składa się z pokoju i kuchni. Pomieszczenie wc położone jest poza obrysem mieszkania, a pomieszczenie gospodarcze - na parterze.

Lokal ten wymaga remontu, a także wprowadzenia nowego ogrzewania, bo wcześniej ogrzewany był piecem kaflowym. To mieszkanie ma na nowo ogłoszonym przetargu cenę wywoławczą 260 tys. 950 zł (na pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 307 tys. zł). Osoby zainteresowane mogą je oglądać 20 września i 4 października w godz. 14.30-15.

Kto chciałby zamieszkać w centrum Krakowa, może wybrać spośród mieszkań przy ul. Bosackiej lub Blich. Przy ul. Bosackiej 8 - czyli obok parku Strzeleckiego, a zarazem nieopodal dworca kolejowego i autobusowego - można kupić od miasta lokal nr 1, o powierzchni użytkowej 35,20 mkw. Cena wywoławcza wynosi 337 tys. 450 złotych. Budynek przy ul. Bosackiej 8 - kamienica z 1912 r. - nie jest wpisany indywidualną decyzją do rejestru zabytków, ale ze względu na walory architektoniczne, urbanistyczne i kulturowe znajduje się w ewidencji zabytków. Ponadto nieruchomość położona jest na terenie wpisanych do rejestru zabytków: układu urbanistycznego Kleparza oraz pomnika historycznego "Kraków - historyczny zespół miasta". Oznacza to, że wszelkie prace należy tutaj prowadzić zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

"Wszelkie prace powinny być prowadzone z poszanowaniem istniejących wartości, przy jak najmniejszej ingerencji w substancję zabytkową, a zmiany nie powinny wpływać na uszczuplenie wartości zabytkowych obiektu. Należy chronić zachowane w lokalach elementy historycznej stolarki, takie jak drewniane drzwi płycinowe oraz drewniane okna skrzynkowe. Stolarka winna zostać poddana konserwacji, a następnie zachowana w swoim oryginalnym położeniu. W przypadku złego stanu poszczególnych elementów, uniemożliwiającego ich wykorzystanie, dopuszcza się możliwość odtworzenia stolarki na wzór oryginalnej. W przypadku wprowadzania w lokalach nowych instalacji, zaleca się prowadzenie ich możliwie po starych trasach, z jak najmniejszą ingerencją w historyczne ściany. Ponadto w lokalu należy zachować oryginalną wysokość pomieszczeń i oryginalny układ przestrzenny" - czytamy w ogłoszeniu o przetargu.

Lokal nr 1 położony jest na parterze budynku, składa się z kuchni, pokoju i przynależnego pomieszczenia wc położonego na kondygnacji parteru, ale poza obrysem lokalu. Do mieszkania przynależy ponadto piwnica o powierzchni 5,40 mkw. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną 1-fazową, wodno-kanalizacyjną, gazową (która w obecnym stanie nie spełnia warunków technicznych) oraz domofon. Ogrzewanie jest tu indywidualne, do tej pory źródłami ogrzewania były dwa piece elektryczne (akumulacyjne).

Również przy Bosackiej 8 miasto wystawiło na przetarg mieszkanie o powierzchni 36,30 mkw. Jest to położony na parterze lokal nr 4. Składa się on z kuchni, pokoju i przynależnego pomieszczenia wc, które znajduje się także na parterze, ale poza obrysem mieszkania. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną 1-fazową, wodno-kanalizacyjną, gazową. Źródłem ogrzewania był wcześniej piec kaflowy, a nowy właściciel będzie musiał zadbać o nowy system ogrzewania. Lokal wymaga remontu. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 6,50 mkw. Cena wywoławcza wynosi 347 tys. 650 złotych. Osoby zainteresowane nabyciem tego lokalu mogą go oglądać 3 października w godz. 14.30-15. Z kolei cenę wywoławczą 399 tys. zł ma ostatnie z mieszkań, które idą pod młotek 19 października - lokal nr 3 przy ul. Blich 7. Znajduje się on na parterze, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Jak opisuje krakowski magistrat, budynki przy ul. Blich 7, 8 i 9 oraz Dwernickiego 2 stanowią zwarty kompleks wzniesiony w latach 1909 - 1911 jako wielomieszkaniowe domy pracownicze dla pracowników kolei, planowane przez administrację austriacką. Budynki są murowane z cegły (fundamenty i ściany z cegły), podpiwniczone o czterech kondygnacjach nadziemnych. Stropy nad piwnicami są ceramiczne, na pozostałej części drewniane z podsiębitką z desek oraz tynkiem na matach trzcinowych. Budynek nr 7 przy ul. Blich jest jednoklatkowy, podpiwniczony, o czterech kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem. Stoi w narożniku ul. Blich i Sołtyka.

Nieruchomość przy ul. Blich 7 jest wpisana do rejestru zabytków, w związku z czym od ceny lokalu ustalonej w wyniku przetargu obowiązuje bonifikata wynosząca 5 procent. Z faktem, iż budynek widnieje w rejestrze zabytków, wiążą się też obowiązki. Co to oznacza w przypadku mieszkania nr 3, które jest oferowane na przetargu? "Z historycznego wystroju i wyposażenia lokalu zachowały się okna w kuchni i w pokoju (drewniane, skrzynkowe), parapet z profilowaną krawędzią w pokoju (w przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się wykonanie nowych okien powtarzających materiały, wymiary, podziały, sposób otwierania oraz kolor dostosowany do pozostałych okien elewacji). Ponadto zachował się kaflowy piec grzewczy w pokoju z brązowych kafli dekorowanych ornamentem geometrycznym, parkiet w pokoju o wąskich klepkach, układanych w jodełkę oraz rozeta stiukowa na suficie w pokoju. Wymienione elementy zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim należy zachować i poddać renowacji, pozostałe elementy mieszkania pozbawione są cech zabytkowych" - wymieniają urzędnicy.

Mieszkanie to wymaga kapitalnego remontu. Trzeba też w nim zapewnić nowe źródło ogrzewania (wcześniej było ogrzewane piecami kaflowymi na paliwo stałe). Kto chciałby dokładniej przyjrzeć się lokalowi, będzie miał taką okazję 26 września i 10 października w godz. 14-14.30. Przetargi na sprzedaż wszystkich tych nieruchomości odbędą się 19 października w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1 (w Sali Obrad im. F. Maryewskiego) - pierwszy o godz. 9, kolejne co godzinę. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które do 16 października wpłacą wadium.

