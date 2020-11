"Miasto niedźwiedzia" - nowy serial stacji HBO opowie o tym, jaką trzeba mieć odwagę, by przeciwstawić się większości

NOWE Nowy Targ. Do szpitala zgłaszają się bliscy chorych i chcą pracować jako wolontariusze. Ale tylko przy swoich... krewnych

Pomysłowość ludzi nie zna granic! Do nowotarskiego szpitala zgłaszają się osoby chętne do pracy na zasadzie wolontariatu. Niestety, nie wszyscy z nich robią to ze słusznych pobudek. - Część „ochotników” to po prostu bliscy naszych pacjentów, którzy w ten sposób chcą obejść obowiązujący zakaz odwiedzin – mówi dyrektor szpitala Marek Wierzba i dodaje, że takich zgłoszeń miał w ostatnim czasie naprawdę sporo. Co najciekawsze część osób chciała w ten sposób wejść do krewnych leżących na oddziałach… covidowych.