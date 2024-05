"The Old Oak" i "Ja, Daniel Blake" - dwa filmy Kena Loacha 10 maja w cyklu Dobry Wieczór Filmowy w kinie Agrafka

"The Old Oak", Wielka Brytania, Belgia, Francja 2023, 113'

Ostatni film w karierze Kena Loacha to wzruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni w świecie pełnym nienawiści. Reżyser po raz kolejny bierze na warsztat ważny temat społeczny i szuka światła tam, gdzie często jest je trudno zauważyć.

Dla lokalnej społeczności niewielkiego miasteczka w północnej Anglii pub The Old Oak to miejsce szczególne. Jedyna przestrzeń, gdzie ludzie wciąż mogą się spotkać i przy kuflu piwa omówić bieżące sprawy, ale też symbol brutalnych zmian, jakie dotknęły okolicę za sprawą głębokiej ekonomicznej recesji.

Wszystko zaczęło się zmieniać w połowie lat 80., kiedy na fali strajku dobrze prosperujące za sprawą przemysłu górniczego miasto zaczęło stopniowo pogrążać się w kryzysie. Młodzi, nie widząc dla siebie miejsca, poczęli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszych perspektyw, a ci, którzy zostali, pogrążali się w marazmie.