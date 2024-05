Synteza romantyzmu i brutalności. Włoski projekt Curses! wystąpi 29 maja w krakowskim klubie Zaścianek

W dyskografii projektu znajdziemy dwa albumy studyjne, wydane przez wytwórnię Dischi Autunno. Ostatni z nich, “Incarnadine”, swoją premierę miał w marcu 2022 roku, a jego specjalne, winylowe wydanie ukazało się we współpracy z paryskim domem mody Saint Laurent. Nie jest to jedyna kolaboracja włoskiego twórcy w tym świecie, bowiem jego muzyka została wykorzystana również w kampaniach takich marek jak Dior czy Raf Simons/Calvin Klein.

Podczas występów Curses! na żywo Luca Venezia wspierany jest przez Dame’a Bonneta, odpowiedzialnego za bas i elektroniczną perkusję. Występy duetu nigdy nie są takie same - materiał z albumów miesza się na nich z eksperymentami rodem z wczesnych lat kraut-rocka z dynamiką klubowej rytmiki w stylu Electronic Body Music i post-punkową desperacją. Curses! dotrze do Polski w ramach promocji kompilacji "Next Wave Acid Punx Deux", na którą Venezia wyselekcjonował swe ulubione utwory z lat 80. i uzupełnił je współczesnymi produkcjami z kręgu post-punka.