Spotkanie posła Konfederacji Grzegorza Brauna w Oświęcimiu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zdjęcia Bogusław Kwiecień

W ramach kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego do Oświęcimia przyjechał poseł Grzegorz Braun. Kandydat KW Konfederacja Wolność i Niepodległość do PE spotkał się z sympatykami. Podkreślił duże znaczenie nadchodzących wyborów dla Polski.