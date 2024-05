Przegląd wybranych filmów Andrzeja Żuławskiego od 10 do 13 czerwca w krakowskim kinie Agrafka

Andrzej Żuławski (ur. w 1940, zm. w 2016 roku) był jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich reżyserów. Przez lata tworzył kino emocjonalne, gwałtowne, obsesyjne, balansujące na granicy obrazowej histerii.

Już jako debiutant, twórca wizjonerskiej "Trzeciej części nocy" (1971), Żuławski wyraźnie odstawał od peerelowskiego modelu kina i nigdy tak naprawdę się do niego nie dostosował. Po tym, jak cenzura zablokowała jego kolejne ekstrawaganckie projekty – nawiązującego do Marca 68 "Diabła" (1972) oraz apokaliptyczne science-fiction "Na srebrnym globie" (1976-87) – postanowił wyjechać do Francji i związać swoje artystyczne losy z kinem europejskim.

Jego kolejne filmy - "Najważniejsze to kochać" (1975), "Opętanie" (1981), "Kobieta publiczna" (1984) czy "Narwana miłość" - nadal szokowały, zarówno niepokojącą treścią, jak i ekspresyjnym stylem. Sam wyznawał, że robił filmy o tym, co go torturuje i najlepiej wyraża się za pośrednictwem postaci kobiecych. Wielu aktorkom – Małgorzacie Braunek, Romy Schneider, Izabelle Adjani czy Sophie Marceau – zaproponował najodważniejsze, a przy okazji najważniejsze role w ich artystycznym życiu.