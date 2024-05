Krzysztof Zalewski wyruszy jesienią w swoje pierwsze halowe tournee. W Krakowie zobaczymy go 8 grudnia w Tauron Arenie

Drugim singlem z kolei jest utwór „Kochaj” o zgoła innej atmosferze i skrajnie innych emocjach. Kolejne odsłony albumu wkrótce. Tym razem to liryczny utwór.

- Tematyka piosenki „Kochaj” jest chyba oczywista, ale spróbuję się rozwinąć. To numer o tęsknocie. O potrzebie miłości, albo może nawet bardziej o potrzebie wypełnienia braku, co go każdy w sercu nosi. O szukaniu szczęścia poza sobą, co kończy się zawsze raczej niewesoło. Ale tu już odbijamy w filozoficzne tematy, a przy klasycznej rockowej balladzie nie ma co dzielić włosa na czworo. O miłości jest to piosenka i tyle. Zainspirowana trochę „Wild Is The Wind” Bowiego. Proszę się wzruszać! – zaleca Zalewski.