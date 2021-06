Między dźwiękową przeszłością a muzyczną przyszłością. "Great Encounters" - wyjątkowa płyta z okazji 75. urodzin PWM

Adam Sztaba w cyklu ŁeMkONIUSZKO proponuje nowe, choć przecież podwójnie tradycyjne, bo odwołujące się nie tylko do oryginalnych partytur, ale i do muzycznej spuścizny Łemkowszczyzny spojrzenie na pieśni Stanisława Moniuszki: Dwie zorze, Grajka i Śpiewaka w obcej stronie, które brawurowo wykonuje Igor Herbut. Saksofonista Adam Pierończyk rzuca nowe światło na jedną z etiud Karola Szymanowskiego, wreszcie Adam Bałdych, skrzypek z wizją i niepodrabialnym brzmieniem, gra solową partię w Kuyawiaku na skrzypce, fortepian, cymbały i orkiestrę, prowadząc swój dialog z Henrykiem Wieniawskim.

- Album ten ma dla naszej Oficyny znaczenie szczególne i symboliczne. To także swoiste signum temporis. Bo oto zbudowaliśmy pomost między dźwiękową przeszłością, artystyczną teraźniejszością, a muzyczną przyszłością, na równi stawiając to, co było, jest i będzie. Połączyliśmy dawnych mistrzów ze współczesnymi artystami, którzy z szacunkiem, a jednocześnie twórczą swadą podeszli do polskiej tradycji muzycznej. I choć Adam Bałdych, Krzysztof Herdzin, Adam Pierończyk i Adam Sztaba poruszają się w różnych estetycznych obszarach, niekiedy dalekich od kręgu twórczości filharmonicznej, to odznaczają się wyjątkową wrażliwością, świetną muzyczną intuicją i znakomitym kompozytorskim warsztatem. A jeśli dodamy do tego ich talent wykonawczy oraz niezwykłe zaangażowanie Igora Herbuta, Krzysztofa Dysa, Marcela Comendanta, wreszcie rewelacyjnej AUKSO – Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, z niezrównanym Markiem Mosiem za dyrygenckim pulpitem, otrzymamy doskonałą jakość artystycznego przeżycia - tłumaczy dr Daniel Cichy, dyrektor – redaktor naczelny PWM.