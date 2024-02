Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Kraków zaprasza na bezpłatne spacery po niezwykłych lokalizacjach

Bezpłatne spacery po Krakowie

Znalezienie się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie lada wyróżnienie. Małopolska może pochwalić się sporą ilością takich miejsc. Okazuje się nawet, że nasze województwo plasuje się na…

Miniony rok był czasem rozbudowy i wzmacniania ruchu turystycznego w stolicy Małopolski. Od czerwca do sierpnia 2023 Kraków odnotował wzrost liczby turystów zagranicznych o 157 proc. a także 5,9 proc.…

Inne ważne daty

Warto także wspomnieć, że w 2024 roku przypada 35. rocznica powstania Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie. Stowarzyszenie było pierwszym w Polsce i do dziś działa na zasadzie non profit. Organizuje szkolenia, wykłady i wycieczki szkoleniowe po Krakowie, Polsce oraz Europie. Stowarzyszenie liczy ponad stu członków, oprowadzających turystów w 16 językach. Wielu z nich należy do organizacji nieprzerwanie od 1989 r. Wśród najbardziej zasłużonych, należy wymienić nestorkę krakowskich przewodników Amelię Dunin (1928-2021), która zawsze chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem.