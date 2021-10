Mieszkańcy Bukowna i okolic wzięli udział w VII PsieMarszu. Zobacz jak bawili się uczestnicy!

W niedziele, 10 października 16 psów wraz ze swoimi właścicielami spotkało się pod MOK w Bukownie by wspólnie powędrować nad Sztołę. W tegorocznym spacerze wzięło udział 16 psów.

Po kilkunastu minutach odpoczynku opiekunowie zaprezentowali swoje psy. Każdy z uczestników miał szansę by przedstawić swojego pupila oraz pokazać jego umiejętności.

Chodzi o to, by integrować ludzi, zachęcać do mądrego traktowania zwierząt, adopcji psów, i troszkę też promować Bukowno, bo jest naprawdę ładne - podkreśla jedna z organizatorek, Katarzyna Grzegorczyk