Mieszkańcy drżą o przyszłość swoich domów i Wzgórza Kaim. Zostało zabudowane, osuwa się ziemia

Lokalni aktywiści z Wieliczki nie mają wątpliwości, że źródeł problemu należy upatrywać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w którym władze gminy przeznaczyły stromy, historyczny teren wzgórza pod zabudowę mieszkaniową. - Do 2017 roku na wzgórzu był las, który "zbroił" skarpę oraz zatrzymywał i chłonął wody deszczowe. Kiedy go wycięto, sprawa została nagłośniona, a władze Wieliczki obiecywały wykupienie terenów i zapewnienie dojścia do pomnika. Nic z tego nie wyszło - mówi Bartłomiej Krzych ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka.