Mieszkańcy Sądecczyzny kupowali przez internet. Dostali opakowanie po jajkach albo kamienie. Uwaga na oszustów działających w sieci

Oszukani mieszkańcy Sądecczyzny najczęściej kupowali towary na internetowych platformach handlowych i pomimo dokonywania wpłat na konta sprzedających, ich zamówienia nie zostały dostarczone albo otrzymane przedmioty były niezgodne z opisem.

- Zaistniałej sytuacji nie mogli jednak wyjaśnić, ponieważ kontakt ze sprzedawcami urwał się, a zwrot pieniędzy nie nastąpił. Tak było w przypadku nieudanych zakupów m.in. elektroniki, sprzętu do ćwiczeń, odzieży czy części samochodowych, które w ogóle nie dotarły do nowych właścicieli. Natomiast ci, którzy otrzymali przesyłki, również nie mieli powodów do radości - jeden z kupujących zamiast smartfona otrzymał opakowanie po jajkach, drugi puste kartonowe pudełko, a w paczce trzeciego były kamienie - informuje Aneta Izworska z zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.