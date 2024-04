Mieszkaniec Chełmka padł ofiarą oszustów w sieci. Postanowił zainwestować w akcje. Zamiast zyskać, stracił 33 tysiące złotych!

Oferta dotyczyła inwestycji w akcje gazociągu bałtyckiego Baltic Pipe. Mężczyzna kliknął w link, a następnie wpisał numer swojego telefonu do kontaktu.

Po kilkunastu minutach zadzwonił do niego mężczyzna podający się za menedżera firmy inwestycyjnej, a następnie przedstawił ofertę zakupu akcji Baltic Pipe. Potwierdził, że inwestując w te akcje, można szybko pomnożyć swoje oszczędności.

Poprzez dużą pewność siebie oraz odpowiednie słownictwo, oszust zdobył zaufanie 72-latka. Następnie namówił go, aby na swoim telefonie komórkowym zainstalował odpowiednią aplikację umożliwiającą śledzenie zysków z inwestycji.

- Mężczyzna wykonał polecenie oszusta i zainstalował aplikację. Nie wiedział o tym, że jest to program umożliwiający zdalny dostęp do telefonu, w tym również dostęp do danych za pomocą których logował się do konta bankowego - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.