Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego znęcał się nad żoną. W areszcie poczeka na wyrok

Jak wyjaśnia Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, 55-letni mieszkaniec Sądecczyzny będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury i przez ostatnie 1,5 miesiąca znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną.

- Jego zachowanie nie było jednak incydentalne, ponieważ mężczyzna był już wcześniej karany za to przestępstwo. 55-latek dodatkowo lekceważył orzeczone wyrokiem sądu środki karne, nie stosując się do zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakazu kontaktowania się z nią. Podczas ostatniej awantury mężczyzna został zatrzymany przez sądeckich policjantów, a następnie usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą oraz niestosowania się do orzeczonych środków karnych – dodaje.



Za te przestępstwa grozi do 5 lat więzienia, a ponieważ 55-latek dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, wymiar kary może być wyższy. Funkcjonariusze zwrócili się również z wnioskiem do prokuratury, by ta wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec sprawcy tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do tego wniosku i zgodnie z jego decyzją 55-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami w oczekiwaniu na wyrok.