Mija 20 lat, odkąd Tarnów i region znalazły się w Unii Europejskiej. Co zyskaliśmy dzięki akcesji Polski do UE? Paweł Chwał

Autostrada A4, która stała się symbolicznym oknem na świat dla Tarnowa, modernizacja wielu innych ważnych dróg w regionie wraz z budową nowych mostów, przebudowa linii kolejowej, do tego wiele innych inwestycji w dziedzinie kultury, ochrony zdrowia, ekologii czy ochrony zabytków. Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej to okazja, aby z perspektywy 20 lat spojrzeć na to, co Tarnów i region dzięki temu zyskały.