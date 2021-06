Mistrzostwa Polski Muaythai w Krakowie - dużo emocji i początek kwalifikacji do kadry na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA]

NOWE Tyle żywności marnuje rocznie każdy Polak. Czego wyrzucamy najwięcej i jak tego uniknąć? Skala marnotrawstwa poraża

Problem marnowania żywności uznawany jest za jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Niestety dotyczy on każdego z nas. Skutki marnotrawstwa są poważniejsze, niż mogłoby się wydawać. Czego wyrzucamy najwięcej i co robić, by nie marnować jedzenia? Na te oraz inne pytania odpowiada specjalistka, Anna Kurnatowska.