Młodzi aktywiści chcą kupić las, aby ocalić drzewa przed wycinką. Muszą zebrać 160 tys złotych [ZDJĘCIA]

- Znam to miejsce od dzieciństwa i zawsze się nim zachwycałem. Jako chłopiec pod skałami kryłem się przed deszczem, a potem często odwiedzałem je już jako młody człowiek. Teraz to też bardzo ważny dla mnie lokalny cud natury - przychodzę tam z rodziną i znajomymi. Wiem, że jest też istotny dla społeczności lokalnej - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” wójt Iwkowej Bogusław Kamiński.

To właśnie on dowiedziawszy się, że las został wystawiony na sprzedaż poprosił o pomoc młodych aktywistów. Razem postanowili uchronić ten zakątek Małopolski nie tylko przed ewentualną wycinką, która zagrażałaby mu po przejęciu przez nowego właściciela, ale również zamknięciu dla ludzi, którzy szczególnie upodobali sobie to miejsce i odwiedzali je od lat.