To jedyna zachowana drewniana stacja kolejowa w Małopolsce. Zabytkowy dworzec w Rabie Niżnej zostanie przeniesiony i zagospodarowany

Zabytkowy dworzec w Rabie Niżnej

To jedyna zachowana drewniana stacja kolejowa w Małopolsce, która została zbudowana w czynie społecznym najprawdopodobniej w 1948 r w. Piękne położenie oraz urok drewnianego dworca został wykorzystany do nakręcenia epizodów do filmów „Przygód dobrego wojska Szwejka” oraz „Niemców”.