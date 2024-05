Budowa kolejowego połączenia Podłęże - Piekiełko, o którym mówi się od dekady. Ta inwestycja to nie lada wyzwanie w górskim terenie

W Rabce-Zdrój postęp prac jest największy

Inwestycja kolejowa za 10 mld zł

Zadanie pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap II (oraz pozostałe prace na LK 104 oraz budowa nowej linii Podłęże – Tymbark)” znajduje się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. i przewidziane jest do realizacji w latach 2025 – 2029. Szacowana wartość tego zadania to blisko 10 mld zł.

Najdłuższy tunel w Polsce

Na innym odcinku linii Limanowa -bocznica Klęczany konsorcjum Budimex S.A. oraz Gülermak rozpoczęli modernizację i budowę nowych obiektów inżynieryjnych. To 13 km nowej trasy, która ma umożliwić ruch pociągów z Nowego Sącza do Krakowa. Pociągi w założeniu mają rozpędzać się do ponad 160 km na godzinę, co ma przyczynić się do skrócenia czasu podróży między jednymi z najważniejszych miasta w Małopolsce.