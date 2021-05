Młodzież będzie szczepiona przeciw COVID-19 w szkołach? Dyrektorzy są przychylni

Od minionego poniedziałku przeciwko COVID-19 mogą się już szczepić także osoby w wieku 16-17 lat. 17 maja e-skierowania zostały wystawione osobom, które do tego dnia skończyły już 16 lat lub są z rocznika 2004. Z kolei młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach, otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. E-skierowania dla młodzieży, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach będą wystawiane raz w tygodniu – w poniedziałki. Jeśli więc nastolatek 16. urodziny będzie obchodziło 27 maja, to skierowanie dla niego zostanie wystawione w poniedziałek, 31 maja. Wtedy też będzie mógł zapisać się na termin i godzinę szczepienia.

Potwierdzają to także w punktach szczepień.

- W ciągu tygodnia, na szczepienie z tej grupy zgłosiło się do nas około 15 osób – mówi Mariola Marchewka, koordynator szczepień w Szpitalu Uniwersyteckim.

By przekonać, nieprzekonanych do najmłodszych uprawionych do szczepień kierowane są kolejne publikowane przez rząd spoty. Do przyjęcia zastrzyku zachęca w nich m.in. 26-letni aktor Maciej Musiał oraz sportowcy z reprezentacji piłkarzy i siatkarzy.

Szczepienia w Aptekach

Za kilkanaście dni do akcji szczepień włączą się także farmaceuci. Zaszczepić będzie się można w najbliższej aptece. Jak podaje Naczelna Izba Aptekarska już blisko 9 tys. farmaceutów nabyło uprawnienia do wykonywania szczepień, a ok. 6,3 tys. osób może dokonywać kwalifikacji. Jak słyszymy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie szkolenia uprawniające do wykonywania szczepień wśród małopolskich aptekarzy cieszyły się dużym zainteresowaniem.