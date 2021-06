Mobilne punkty szczepień będą działać na festynach i piknikach. Na początek w Łużnej i Sękowej Lech Klimek

Eksperci od wirusologii twierdzą, że aby uzyskać odporność populacyjną i wygasić epidemię Covid-19, powinno się zaszczepić od 40 do 70 proc. Polaków. Do tej pory w całym kraju wykonano 24,6 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest blisko 10 milionów obywateli. Dane ze środy mówią, że w powiecie gorlickim wykonano już ponad 59 tysięcy szczepień, a osób zaliczanych do grupy w pełni zaszczepionych, jest ponad 23 tysiące.