Modlitwa za pogorzelców z Nowej Białej. Abp Marek Jędraszewski przyjechał na miejsce tragedii

Modlitwa w Nowej Białej w intencji pogorzelców

Abp Marek Jędraszewski, który w niedzielę po południu pojawił się w Nowej Białej i na miejscu modlił razem z pogorzelcami, w niedzielę rano wydał komunikat.

"Wczoraj w godzinach wieczornych z Nowej Białej, należącej do Archidiecezji Krakowskiej, nadeszła wiadomość o tragicznym w skutkach pożarze, który dotknął wielką liczbę mieszkańców tej miejscowości i całe rodziny naszych Sióstr i Braci pozostawił w sytuacji braku domu oraz podstawowych środków do życia. W odpowiedzi na to bolesne doświadczenie społeczność Archidiecezji Krakowskiej jednoczy się w modlitwie i poczuciu wspólnoty z wszystkimi, którzy za sprawą żywiołu doznali uszczerbku na zdrowiu oraz stracili dorobek życia, a także z wszystkimi niosącymi im niezbędną pomoc" - można było przeczytać na stronie kurii.