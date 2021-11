Modlniczka. Zamiast pomóc mężczyźnie, pomalowali mu twarz i plecy markerem. Teraz mają zarzuty. 64-latek zmarł

Historia sięga 31 lipca br., kiedy to policjanci z Zielonek pojechali do Modlniczki. Otrzymali zgłoszenie, że na placu ss. Norbertanek leży mężczyzna, którego ciało jest zimne. Nie dawał oznak życia. Uwagę funkcjonariuszy przykuły pomalowane markerem twarz oraz plecy 64-latka. Wcześniej mężczyzna był wielokrotnie widywany w różnych miejscach jak spał w stanie upojenia alkoholowego. Plac, na którym znaleziono jego ciało, był objęty monitoringiem. Dzięki temu udało się ustalić przebieg wydarzeń.

Okazało się, że mężczyzna spadł z ławki. Było to przed godz. 22. Po chwili do 64-latka podeszło dwóch mężczyzn oraz kobieta, którzy zaczęli robić leżącemu mężczyźnie zdjęcia. Z kolei po kilkunastu minutach do 64-latka podeszło trzech mężczyzn oraz dwie kobiety (w wieku od 21 do 44 lat).