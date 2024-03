Most nad Wisłą w ciągu obwodnicy Oświęcimia połączył Małopolskę ze Śląskiem. Zobacz zdjęcia

- Dziś zakończyliśmy nasuwanie segmentów mostu. Siłowniki pchały konstrukcję ważącą 10 tys. ton dla każdej jezdni. Do przesunięcia było 17 segmentów dla jezdni w kierunku Krakowa i dla jezdni w kierunku Mysłowic. Każdy z nich ma 12 metrów szerokości, do 27,5 m długości oraz 3,6 m wysokości. Waży maksymalnie ok. 600 ton - wylicza GDDKiA.