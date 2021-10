MPGK podnosi taryfy za przesył ciepła. Spółdzielnie mieszkaniowe nie reagują nerwowo

Taryfy MPGK to tylko część opłat za ogrzewanie ponoszonych przez odbiorców, reszta to taryfy elektrociepłowni, które jeszcze nie zostały w tym roku zmienione. Zmiana taryf to tak naprawdę stały, coroczny rytuał. Wszyscy przerabiamy ostatnio zawirowania w cenach choćby gazu czy prądu.

- Jak każdego roku nasze przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o nową regulację naszych taryf - mówi Janusz Ząbek, prezes MPGK w Gorlicach. - Urząd przychylił się do naszego wniosku, więc powiadomiliśmy odbiorców o zmianach. Są one może trochę większe niż w latach ubiegłych, ale też sytuacja jest zupełnie inna - podkreśla.

Nowe taryfy MPGK to w zależności od grupy taryfowej to w przypadku opłaty stałej podwyżka od 18,62 procent do 28,61 procent. Opłata za każdy GJ zużytej energii cieplnej wzrasta od 5,38 procent do 10,75 procent. Nowe stawki będą oczywiście obowiązywać wszystkich odbiorców na terenie miasta.