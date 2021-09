Mszana Dolna. Zadała córce siedem ciosów nożem potem skoczyła z mostu. Prokuratura chce umieścić kobietę w zakładzie psychiatrycznym

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec A.P. oraz zastosowanie tzw. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.

- Powyższy wniosek wynikał z faktu, iż biegli psychiatrzy uznali, iż podejrzana była w chwili popełnienia opisanego czynu niepoczytalna, a jednocześnie stwierdzono, iż zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełni ona ponownie taki sam lub podobny czyn - informuje Leszek Karp, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Kobieta została oskarżona o to, że w październiku 2020 r. chciała zabić swoją 17 - letnią upośledzoną umysłowo i fizycznie córkę. Zadała jej kilka ciosów nożem w okolice brzucha, powodując ciężkie obrażenia ciała sama chciała popełnić samobójstwo skacząc z mostu. Obie próby się nie powiodły. Nastolatkę udało się uratować dzięki udzieleniu natychmiastowej i niezwłocznej pomocy medycznej oraz szybkiej reakcji osób trzecich. Jak podawali śledczy, do ataku na córkę doszło 8 października 2020 r. Matka w celu pozbawienia życia siedmiokrotnie ugodziła ją nożem w okolice brzucha. Użyto śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, by ratować pokrzywdzoną i przetransportować ją do szpitala. Stan nastolatki był stabilny. Przebywała na intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.