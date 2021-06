Murański i Sophia Loren? To nieprawda, że Włoszka zagra w filmie Jerzego Skolimowskiego

Mateusz Murański - aktor, który w maju 2021 roku stoczył dwie walki w MMA (z Arkadiuszem Tańculą i Epic Cheat Mealem) - wystąpi w najnowszym filmie Jerzego Skolimowskiego. O swoim udziale w produkcji słynnego reżysera poinformował też Jacek Murański, ojciec Mateusza. Jednak, wbrew ich przekazowi, w filmie - pod tytułem "IO" - nie pojawi się Sophia Loren, no i nie za bardzo można go określić "hollywoodzką produkcją".

Mateusz Murański - nowa twarz w MMA Mateusz Murański, znany z roli Adka w serialu "Lombard. Życie pod zastaw", bardzo mocno rozpoczął karierę w MMA. 15 maja na gali FAME 10 zmierzył się z Arkadiuszem Tańculą - werdyktem sędziów przegrał, ale to jego rywal, który był faworytem, zniósł gorzej trudy walki. "Muran" po udanym w sumie debiucie na kolejną propozycję nie musiał długo czekać - już 29 maja zobaczyliśmy go w pojedynku z youtuberem Epic Cheat Mealem (czyli Arturem Sycem) podczas gali FEN 34. Tę walkę Mateusz wygrał, zasłużenie - mimo że niewiele się do niej przygotowywał. W dniach poprzedzających pojedynek brał udział w zdjęciach do filmu Jerzego Skolimowskiego. Opowiadał o tym w wywiadach przed walką - i powtórzył zaraz po walce. - Przez ostatni tydzień miałem zdjęcia na Mazurach, w nowej produkcji Jerzego Skolimowskiego, to jest hollywoodzka produkcja, więc zrobiłem tak naprawdę jedną jednostkę treningową - tłumaczył stojąc jeszcze w ringu.

Zapytany, czy dużo brakowało do tego, by w pojedynku z Epic Cheat Mealem zastąpił go tata, Mateusz odparł: - Plan filmowy takiej międzynarodowej produkcji ma to do siebie, że występują tam różnego rodzaju gwiazdy hollywoodzkie, m.in. Sophia Loren i muszą pod nią dostosowywać grafik. Więc była taka możliwość, że ja dzisiaj spędzę kolejny dzień na planie filmowym i po prostu tata wskoczy za mnie.

Jacek Murański syna zastąpił dzień przed walką podczas... ważenia. Przy okazji tego wydarzenia udzielił wywiadu m.in. serwisowi mma.pl. Powiedział: - Razem z Mateuszem mamy honor brać udział w produkcji Jerzego Skolimowskiego, produkcja z udziałem Sophii Loren. Zresztą, niesamowite doznanie być na jednym planie filmowym z Sophią Loren. Mateusz ma większą rolę drugoplanową, ja mam skromniutki epizodzik.

Skolimowski: Sophia Loren? Była na liście życzeń Dla Murańskich udział w projekcie słynnego reżysera, mającego hollywoodzką przeszłość, jest - bez dwóch zdań - zawodową nobilitacją. Jednak przekaz o "hollywoodzkiej produkcji", no i o roli Sophii Loren w filmie nie ma potwierdzenia w faktach.

Internet wprawdzie jest przesączony informacjami z końca 2020 roku o tym, że włoska gwiazda zagra u Skolimowskiego, ale reżyser zdecydowanie zdementował te doniesienia kilka tygodni temu, gdy podczas kręcenia zdjęć na Podkarpaciu spotkał się z mediami. - To kompletne nieporozumienie. Na bardzo wczesnym etapie preprodukcji filmu, jeszcze w roku 2019, podczas wstępnych rozmów rozważaliśmy możliwość koprodukcji z Włochami. W tych rozmowach, kiedy padały pytania o aktorów i tzw. dream cast czy też, mówiąc po angielsku, wishlist (lista życzeń - przyp. boch), to któż, mając szansę na współpracę w Włochami, nie wymieniłby nazwiska Sophii Loren? Wszystko to było jeszcze przed pandemią, która zmieniła nam zupełnie plany produkcyjne, obsadowe, a poniekąd nawet treść filmu. W tej chwili rola, która miał być ewentualnie rolą dla Sophii Loren, jest zupełnie inna, to cudzoziemka i najprawdopodobniej będzie grana przez osobę, mówiącą kaleczonym włoskim - cytuje Skolimowskiego serwis biznesistyl.pl.

Budżet nowego filmu Jerzego Skolimowskiego A "hollywoodzka produkcja"? No, nie bardzo. Producentem filmu jest Skopia Film, czyli firma Jerzego Skolimowskiego i jego żony Ewy Piaskowskiej - która występuje jako producentka obrazu. W informacjach z 2020 r. mowa o włoskim koproducencie - Alien Films. Na pewno we Włoszech, na Sycylii, zostanie nakręcona część zdjęć. Pozostałe w Polsce - Skolimowski ma już za sobą zdjęcia na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i ostatnio na Mazurach.

Realizację obrazu wsparły finansowo m.in. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy i Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy. Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2020 roku przyznał filmowi dotację 3 mln. W sumie budżet zaplanowano na 10,5 mln zł. "Hollywoodzkiej produkcji" za takie pieniądze nie da się zrobić. "IO", czyli historia osła Należy się jeszcze informacja, co to za film kręci Jerzy Skolimowski. Roboczy miał tytuł "Baltazar", teraz mowa już o "IO", czyli... odgłosie wydawanym przez osła. No bo Baltazar to osioł, i to wokół jego losów, zmian miejsca pobytu, na które nie ma wpływu, osnuta jest ta historia. Historia, która nawiązuje do filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku.

- To jedyny film, który mnie w życiu wzruszył. Śmierć osła w „Au hasard Balthazar” wycisnęła z moich oczu autentyczne łzy. To mi się nigdy więcej nie zdarzyło w kinie - powiedział Skolimowski w cytowanej już rozmowie w biznesistyl.pl. W obsadzie "IO" są m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.

