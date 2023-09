Muris Mešanović: Takie życie. Dzisiaj jest VAR

Bośniak, napastnik. Mając 16 lat wyjechał do Czech i to tam głównie przebiegała jego dotychczasowa kariera. Jej topowy moment to sezon 2016/2017, w którym 12 bramkami wydatnie pomógł Slavii Praga w zdobyciu mistrzostwa kraju. Na koniec 2017 roku uznano go najlepszym obcokrajowcem w lidze.

Teraz Mešanović rozgrywa trzeci sezon w Polsce. Dwa poprzednie spędził w Bruk-Becie Termalice Nieciecza, w kampanii 2021/2022 strzelił w ekstraklasie solidne 11 goli. „Słonie” nie zdołały wtedy jednak się utrzymać i następny rok Mešanović spędził w I lidze. Z Bruk-Betem walczył o powrót do ekstraklasy, w decydującym meczu, czyli finale baraży o awans, strzelił nawet bramkę, ale jak wiemy, ten decydujący mecz wygrała Puszcza Niepołomice.

Już po rozpoczęciu nowego sezonu Muris dołączył właśnie do Puszczy, podpisał kontrakt na rok. Do ekstraklasy wrócił 13 sierpnia, zaliczył pół godziny w meczu z Legią. Od spotkania z ŁKS-em, czyli od trzech kolejek, wychodzi w podstawowym składzie (ostatnio przy mniejszej konkurencji, w związku z urazami Kamila Zapolnika i Roka Kidricia).