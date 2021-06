Muszyna. Znane sądeckie uzdrowisko z lotu ptaka. Zobaczcie piękne widoki [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Muszyna to jedna z najpiękniejszych miejscowości na Sądecczyźnie. To znane uzdrowisko prezentuje się dobrze z każdej perspektywy, także z lotu ptaka. Ogrody Sensoryczne, Ogrody Tematyczne, urokliwy rynek, zamkowe wzgórze, okoliczne góry ... Jest co oglądać i podziwiać. Uzdrowisko cały czas poszerza swoją ofertę turystyczną, dlatego warto wybrać się tam na wycieczkę. Tymczasem, zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć autorstwa muszyńskiego fotografa Artura Królikowskiego, który niestrudzenie utrwala piękno swojej rodzinnej miejscowości.