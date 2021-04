Muzeum Auschwitz zachęca do udziału w akcji społecznej na 81. rocznicę deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego

- zachęca Paweł Sawicki z biura prasowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Placówka czeka na zgłoszenia do 9 maja. Wybrane osoby otrzymają następnie fragment relacji do samodzielnego nagrania oraz informacje techniczne.

– To niezwykle ważne, by w aktywną pamięć o tych tragicznych wydarzeniach włączać młode pokolenie. Nasza propozycja ma być takim dobrym impulsem do działania. Chcielibyśmy, by w projekt zaangażowali się uczniowie z całej Polski, a może i z zagranicy