Muzeum Krakowa reaguje na akcję ustawienia ławek na terenie KL Plaszow. Dyrektor apeluje o ich usunięcie

Autor strony "Co jest nie tak z Krakowem" sam więc kupił, przywiózł i ustawił dwie ławki, z dedykacją dla mieszkańców. Pokazał, że mieszkańcom można pomóc. Zebrał też zresztą podziękowania na profilu grupy "Stop ogradzaniu Krzemionek" na Facebooku: "Dziękujemy! W imieniu seniorów, rodzin z dziećmi i całej społeczności".

Akcja z dwiema ławkami, z której filmik trafił do Internetu, była odpowiedzią na fiasko starań grupy mieszkańców skupionej wokół facebookowej grupy "Stop ogradzaniu Krzemionek". Ci mieszkańcy krakowskich Krzemionek poprosili Zarząd Zieleni Miejskiej o dostawienie kilkunastu ławek w rejonie dawnego obozu KL Płaszów. ZZM odpowiedział, że nie ma na to pieniędzy.

We środę z kolei głos w całej sprawie zabrał dyrektor Muzeum Krakowa i wystąpił ze "stanowczym apelem do osób odpowiedzialnych za ustawienie ławek o usunięcie ich z terenu poobozowego".

"Krakowianie z kolei zadeklarowali, że będą traktować teren poobozowy z szacunkiem, co przede wszystkim oznacza przestrzeganie zasad wynikających z chroniących go aktów prawnych" - kontynuuje w oświadczeniu dyr. Niezabitowski.

W swoim oświadczeniu dyrektor Michał Niezabitowski podkreślił, że teren KL Plaszow nie jest i nie będzie w przyszłości ogrodzony, pozostanie otwarty i dostępny dla wszystkich - "zgodnie ze swoistą umową społeczną, jaka została w tej sprawie zawarta podczas konsultacji społecznych dotyczących upamiętnienia obozu". Przypomina, że obiecali to przedstawiciele instytucji miejskich, w tym muzeum.

"Stało się to na skutek ustawienia na terenie dawnego obozu dwóch ogrodowych ławek dedykowanych mieszkańcom Krakowa. Chcę wierzyć, że intencje towarzyszące tej akcji były dobre, ale nie możemy pozostać obojętnymi na to, że naruszona została pamięć tego miejsca, złamane zostały regulacje prawne chroniące ten obszar oraz podważona została wspomniana już umowa społeczna. Kraków jest miejscem, które potrzebuje terenów zielonych, ogrodów, miejsc wypoczynku - ale teren obozu KL Plaszow nigdy nie będzie zwykłym parkiem. To miejsce śmierci, miejsce cierpienia" - pisze stanowczo dyrektor Muzeum Krakowa.

Na koniec dyr. Niezabitowski zwraca się ze "stanowczym apelem" do osób odpowiedzialnych za ustawienie ławek o usunięcie ich z terenu poobozowego. "Bo choć łatwo zbagatelizować fakt ich ulokowania na terenie KL Plaszow, to są one zarówno naruszaniem norm prawnych oraz wyrazem naszej postawy wobec przeszłości i teraźniejszości" - stwierdza dyrektor.