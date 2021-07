Muzeum Zamek w Oświęcimiu przygotowuje wystawę o wielkiej emigracji do Ameryki na przełomie XIX i XX w. Apel do mieszkańców o zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Stacja w Oświęcimiu bramą dla emigrantów z Galicji

Niewielka stacja kolejowa w Oświęcimiu na przełomie XIX i XX wieku była główną bramą dla emigrantów z Galicji, którzy stąd wyruszali „za chlebem” za granicę.

Przechodziła tędy emigracja okresowa do Niemiec, Danii czy Szwecji oraz stała do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii.

– Tutaj koncentrował się ruch emigracyjny z całej właściwie Galicji

- podkreślają historycy.

Wynikało to z położenia Oświęcimia, który wówczas był miastem granicznym u zbiegu granic trzech imperiów: Austrii, Prus i Rosji, a jednocześnie dużym węzłem kolejowym z połączeniami do Austrii i Niemiec. Dlatego to właśnie z oświęcimskiej stacji emigranci jechali koleją najpierw do Hamburga lub Bremy, skąd dalej statkami płynęli do Nowego Jorku bądź Buenos Aires. Podróż do Ameryki Północnej trwała od 7 do 12 dni, a do Ameryki Południowej nawet 30.