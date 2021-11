Muzyczny hołd dla lat 80. na koncercie w Tauron Arenie. Koncert "Zadzwońcie po milicję!" w piątek 12 listopada

Big Cyc to trochę rockowy zespół, a trochę kabaret. Powstał w 1988 roku, a zdobył popularność punkowymi piosenkami wyśmiewającymi absurdy schyłkowego Peerelu. W tamtym czasie przy mikrofonie grupy stał Krzysztof Skiba, który w tamtym czasie był jednym z aktywistów Pomarańczowej Alternatywy. Debiutancki album Big Cyca nosił tytuł „Z partyjnym pozdrowieniem”, a na jego okładce widniał portret Lenina z... punkowym irokezem. Mimo zmiany ustroju, zespół nie zrezygnował z ironicznego komentowania wydarzeń społecznych i politycznych w Polsce. Do dziś dorobił się całego zestawu przebojów, takich jak „Makumba” czy „Świat według Kiepskich”. W 2011 roku grupa nagrała płytę „Zadzwońcie po milicję!”, na której umieściła swoje interpretacje punkowych klasyków z czasów stanu wojennego.

IRA to zespół, który zaczynał swoją działalność w Radomiu w 1987 roku. Tworzący go muzycy od początku prezentowali energetyczny rock w amerykańskim stylu, nawiązując do twórczości takich gwiazd, jak Aerosmith czy Bon Jovi. Wielki sukces udało się jednak grupie odnieść dopiero w 1993 roku za sprawą przeboju „Mój dom”. Od tamtej pory Ira ma grono wiernych fanów, którzy chętnie kupują jej kolejne albumy i uczestniczą w koncertach.