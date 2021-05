Na budowie północnej obwodnicy Krakowa archeolodzy dokonali niezwykłych odkryć. Natrafiono na groby ofiar epidemii [ZDJĘCIA]

73 hektary do zbadania

Badania archeologiczne trwają na całym przebiegu budowy północnej obwodnicy, gdzie wyznaczono 22 stanowiska. Do tej pory prace zakończono na 6 stanowiskach.

- Początkowo planowano badania na 32 hektarach, ale po decyzji podjętej przez konserwatora zabytków zasięg prac został poszerzony do ponad 73 hektarów. Łącznie przebadano już niemal 45 hektarów, z czego 28 przed uzyskaniem zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, na udostępnionych przez właścicieli działkach - mówi Iwona Mikrut, rzecznik prasowa oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Osada z okresu przed rzymskiego

Archeolodzy mogą się już pochwalić ciekawymi znaleziskami. W Toniach odkryto osadę obronną z początków neolitu, do tego liczne pozostałości umocnień ziemnych związanych z Twierdzą Kraków i działaniami wojennymi podczas I i II wojny światowej. Z kolei w Węgrzcach odkryto osadę z okresu przed rzymskiego i rzymskiego oraz pozostałości domostw oraz liczne zabytki metalowe celtyckie i rzymskie z okresu od II w p.n.e. do II/III w n.e. Wśród znalezisk znalazł się denar rzymski, celtyckie okucie pasa, fibule (zapinki do szat) z okresu wpływów rzymskich.