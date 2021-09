Na dworcu w Oświęcimiu Koleje Małopolskie pochwaliły się nowym pociągiem. To Impuls 2 wyprodukowany przez Newag w Nowym Sączu [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Pociąg Impuls 2 na dworcu PKP w Oświęcimiu

Impuls 2 to bardzo nowoczesny skład wyposażony w tablice informacyjne, automaty biletowe, stanowiska do przewozu rowerów, wi-fi. Siedzenia wykonane zostały zgodnie z oczekiwaniami pasażerów.

Pociągi trafią do taborów Kolei Małopolskich i Polregio. Kontrakt opiewa na kwotę 245 mln zł, z czego 169 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Kiedy pociągi z Krakowa przez Chrzanów do Oświęcimia będą jeździć szybciej?

Przy okazji prezentacji samorządowcy oświęcimscy dopytywali, kiedy do Krakowa będzie więcej połączeń z Oświęcimia, w tym przez Skawinę.

- Oświęcim był zawsze ważnym węzłem kolejowym - podkreślił Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Zauważył, że w ostatnich latach PKP postawiło nowy budynek dworca, miasto z kolei parking wielopoziomowy park & ride. To stwarza warunki do tego, aby mieszkańcy chcieli częściej podróżować koleją.