Na Kopiec Kościuszki w towarzystwie przewodnika i z całorocznym karnetem

Małgorzata Mrowiec

We wszystkie weekendy wakacji Kopiec Kościuszki i Muzeum Kościuszkowskie u jego stóp można poznawać z krakowskimi przewodnikami. Zwiedzanie odbywa się w maksymalnie 20-osobowych grupach. To nie jedyna nowość na Kopcu Kościuszki - kolejną są całoroczne karnety imienne dla osób, które chcą częściej odwiedzać to miejsce.