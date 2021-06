Na procesie lustracyjnym "żołnierza niezłomnego" Konstantego K. biegły zbada jego pismo. W tle współpraca z SB

NOWE Druhowie z OSP Gorzeń Dolny zbierają pieniądze na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. To będzie idealny prezent urodzinowy. Pomożesz?

Paweł Krasa, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gorzeń Dolny (gm. Wadowice) razem z druhami szuka różnych sposobów, aby zebrać pieniądze na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy warty ok. 350 tys. zł. Każdy, może ich wspomóc biorąc udział w licytacji, dorzucając się do internetowej zbiórki, a w najbliższą niedzielę (20 czerwca 2021 r.) wrzucając datek do puszki wolontariuszy, którzy będą kwestować przed i po każdej mszy św. w wadowickiej bazylice i kościele św. Piotra Apostoła. Zbiórka prowadzona będzie również podczas niedzielnego V Pikniku w Parku Miejskim w Wadowicach. Dołożysz swoją „cegiełkę" do samochodu strażackiego? To będzie wymarzony prezent na 65. urodziny jednostki.