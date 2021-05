Zbrodnia w Nowej Hucie. Sąsiad zabił jednym ciosem noża Artur Drożdżak

Krzysztof K. trafił do aresztu na trzy miesiące za zabójstwo z użyciem noża archiwum

Do aresztu trafił 69-letni Krzysztof K., który jednym ciosem noża zabił sąsiada w Nowej Hucie. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Złożył krótkie wyjaśnienia, nieodnoszące się bezpośrednio do przebiegu zdarzenia i jego w nim udziału. Grozi mu dożywocie. W mieszkaniu, które zajmował, znaleziono nóż, którym zadał cios pokrzywdzonemu.