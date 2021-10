Marioli M. skok na milion. Pośredniczka nieruchomości obiecywała mieszkania i pobierała zaliczki. Ma proces za oszustwa

Kobieta miała biuro na ul. Mikołajskiej w Krakowie. Świadkowie zeznali, że pomagał jej też syn, krakowski notariusz. To miało uwiarygadniać działania Marioli M. i wzbudzać większe zaufanie potencjalnych klientów.

Generalnie kobieta kusiła ludzi ofertą kupna atrakcyjnych mieszkań, które miały należeć do jednego z banków. Namawiała klientów, by wpłacili jej kwotę 10 - 20 tys. zł, by „zarezerwować” dla nich te lokale mieszkalne. Niektórym obiecywała, że gdy już nabędą lokal to ona go potem sprzeda z zyskiem i podzieli się częścią funduszy.

Po otrzymaniu kwoty rezerwacji Mariola M. podpisywała z ludźmi stosowną umowę i stosowała metodę uników. Opowiadała, że nie może otrzymać niezbędnych dokumentów z banku, czeka na klucze do tych mieszkań, by klienci je sobie obejrzeli i zdecydowali się na kupno lub też nie. Te oczekiwania trwały tygodniami, kobieta nie chciała poddawać o jaki bank chodzi oraz lokalizacji mieszkań do kupienia. W końcu podawała różne adresy tych lokali m.in. ul. Ugorek, Rakowicką, Młyńską, Żywiecką i Topolową.