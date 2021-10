Na przystanku Supersam w Olkuszu mężczyzna onanizował się przed 15-latką. Żaden z kilkunastu świadków zdarzenia nie zareagował!

Do obrzydliwej sytuacji doszło w poniedziałek 4 października po godzinie 17. Nastoletnia Wiktoria czekała na autobus. Na przystanku przy Supersamie w Olkuszu znajdowało się także kilkanaście innych osób. W pewnym momencie do 15-latki podszedł mężczyzna w średnim wieku.

Jak relacjonuje nastolatka, mężczyzna nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Miał około 50 lat, krótko ścięte siwe włosy, około 170 centymetrów wzrostu oraz przeciętną budowę ciała. Ubrany był w szarą koszulkę i dżinsy.

W pewnym momencie mężczyzna zaczął onanizować się na oczach 15-letniej Wiktorii. Oprócz dziewczyny na przystanku przebywało kilkanaście osób czekających na autobus. Niestety nikt nie zareagował na tę sytuację.

- Całe to wydarzenie bardzo mnie zszokowało, nie spodziewałam się czegoś takiego w publicznym miejscu. Szczerze, nie wiedziałam, co robić, bałam się zrobić zdjęcie jego twarzy, trzęsły mi się ręce - relacjonuje Wiktoria. - Gdy wsiadałam do autobusu odszedł z przystanku. Nie czekał na żaden autobus tylko stał tam z wiadomych przyczyn - dodaje.