Na Rynek Główny wrócą drzewa? Taki jest plan! Beton zalał centralne place polskich miast, Kraków chce odwrócić trend

Drzewa wrócą na Rynek Główny w Krakowie?

Jeśli wierzyć zapewnieniom miejskich urzędników, to na Rynku Głównym szykuje się rewolucja, która będzie jednocześnie powrotem do przeszłości. Zarząd Zieleni Miejskiej ujawnił, że chce wprowadzić więcej zieleni na tym centralnym placu miasta. W planach jest posadzenie drzew, nie wiadomo jeszcze dokładnie, gdzie się pojawią i w jakiej liczbie, ale mają być posadzone do gruntu, a nie w modnych w Krakowie donicach, jak to było np. na ulicy Krakowskiej. Urzędnicy chcieliby zrealizować inwestycję w najbliższym czasie, ale konkretne daty nie padają.