Na stadionie Sandecji jest już miejsce pod płytę boiska! Trawa rośnie… na Węgrzech [ZDJĘCIA]

Jak mówi nam prokurent spółki Sądecka Infrastruktura Komunalna, czuwającej nad realizacją inwestycji, Krzysztof Zdrojewski wszelkie prace wykonywane przez sądecką Grupę Blackbird przebiegają bez zakłóceń.

- Mamy deklarację wykonawcy, że do połowy października br. podgrzewana murawa będzie gotowa i będzie można rozgrywać na niej mecze. Jeśli oczywiście nie pojawią się jakieś anomalia pogodowe typu miesiąc ulew – informuje.

- Boisko w porównaniu do poprzedniego zostanie delikatnie przesunięte między dwa a cztery stopnie w kierunku ulicy Kilińskiego. Sama płyta boiska zostanie podniesiona o ok. 40 cm wyżej niż do tej pory. Wynika to z tego, że nowa murawa będzie zupełnie inna niż dotąd. Znajdzie się pod nią kilka warstw w tym cała instalacja związana z podgrzewaniem – dodaje nasz rozmówca.

Gdy podłoże przy Kilińskiego będzie gotowe, zostanie na nim położona murawa. Cały proces zakorzeniania zajmie od czterech do pięciu tygodni.