Na ten dzień kierowcy i mieszkańcy czekali od lat. Obwodnica Chełmca już przejezdna

W 2015 roku do użytku zostały oddane obwodnice: północna i zachodnia Nowego Sącza, ale by je połączyć zabrakło wówczas około 1,5-kilometrowego kawałka drogi. W tym miejscu - tuż przy skrzyżowaniu - od lat znajdował się kilkumetrowy zjazd prowadzący do nikąd.

- To ważny dzień. Ta inwestycja przyczyni się do usprawnienia ruchu komunikacyjnego z Nowego Sącza w kierunku Nowego Targu czy Limanowej. Wreszcie na rondzie w Chełmcu nie będzie już korków i będzie bezpieczniej. Od wielu lat zabiegaliśmy o tę inwestycję. Dzisiaj cieszymy się, że droga jest już otwarta - mówił w dniu otwarcia Arkadiusz Mularczyk, sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych

Koszt budowy obwodnicy to niespełna 50 milionów zł. Poza samą trasą obwodnicy zbudowano także ponad 370 metrów dodatkowych jezdni. W czasie budowy zużyto 700 ton stali i prawie 6 tysięcy ton masy bitumicznej do budowy jezdni. Nasypy powstały dzięki nawiezieniu ok. 70 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Mniej wykorzystano np. do budowy krakowskiego kopca Kościuszki.

Zadowolenia z jej powstanie nie kryje wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski. - Tutaj każdy mieszkaniec niemal odliczał godziny do otwarcia tej drogi. Inwestycja została zrealizowana szybko i sprawnie, nie było żadnych opóźnień, choć o tym, że powinna powstać mówiło się dawno. Ta droga bardzo usprawni nam ruch, ale przede wszystkim odciąży ruch przy gminie - mówi.

Ruch pojazdów na tym skrzyżowaniu zmierzono tuż przed pandemią.W styczniu 2020 roku codziennie przejeżdżało tędy ponad 26 tysięcy pojazdów, w tym ponad 3,6 tysiąca samochodów ciężarowych i dostawczych.