Na zakopiance w Głogoczowie zwężą jezdnię w kierunku Krakowa. Przeniosą też przystanek autobusowy. To z powodu budowy kładki dla pieszych Marcin Banasik

We wtorek (14 maja) zostanie zmieniona organizacja ruchu na zakopiance w Głogoczowie, w okolicy budowanej kładki dla pieszych. Na odcinku ok. 100 metrów zwężona zostanie jezdnia w kierunku Krakowa do jednego, lewego pasa. Poza tym przeniesiony będzie też przystanek autobusowy Głogoczów Podlesie w kierunku Myślenic kilkadziesiąt metrów na południe, dalej od terenu budowy. Od poniedziałku zmiany i utrudnienia też w Gaju w gminie Mogilany. Zarządca drogi zapowiada, że w poniedziałek, 13 maja, zamknięta zostanie na 5 dni jezdnia w kierunku Myślenic.