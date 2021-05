Nadal wysoki poziom Wisły w Krakowie. Zobacz, co się dzieje na bulwarach [ZDJĘCIA]

11 lat temu Małopolska walczyła z wielką wodą. To były przerażające dni [ZDJĘCIA]

Dokładnie 11 lat temu, w maju 2010 roku, Kraków (a także wiele innych rejonów Małopolski) walczył z powodzią. To były bardzo trudne i emocjonalne dni dla tysięcy mieszkańców. Wielka woda wlewała się do domów, wyrządzając gigantyczne szkody. Zagrożona była nawet - powstająca wówczas w Krakowie - kładka o. Bernatka, która ostatecznie połączyła Kazimierz i Podgórze. Przejdź do naszej galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądała walka żywiołem.