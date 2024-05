Nadchodzi Festiwal Muzyki Filmowej. Wiadomo, kto pojawi się w miasteczku festiwalowym Anna Piątkowska

W tym roku Miasteczko Festiwalowe FMF rozbije się przed Galerią Kazimierz Aneta Zurek / Polska Press

Od 22 do 26 maja potrwa w Krakowie Festiwal Muzyki Filmowej. Jak zawsze, oprócz koncertów z udziałem znakomitych orkiestr i chórów, na festiwalowych gości czekać będą warsztaty, quizy, występy muzyczne i taneczne, spotkania z artystami, kino plenerowe i silent disco, a wszystko to w Miasteczku Festiwalowym, które w tym roku będzie można odwiedzić od 24 do 26 maja przed Galerią Kazimierz.