Nagroda 5 tys. zł za wskazanie ukrycia defektoskopu nie dała oczekiwanych rezultatów. Jeden z dzwoniących wskazał na rejon al. 29 Listopada Marcin Banasik

Patrol998-Małopolska

Po niemal dwóch tygodniach od zaginięcia wciąż trwają poszukiwania defektoskopu, który był wykorzystywany na budowie S7 w Nowej Hucie w Krakowie. Firma, do której należy urządzenie, wyznaczyła nagrodę w wysokości 5 000 zł za jego znalezienie. Nagroda należy się osobie, która znajdzie defektoskop lub przyczyni się do jego znalezienia, np. poda istotne informacje w sprawie. - Do tej pory zadzwoniło kilka osób, w tym jedna, która wskazywała, że urządzenie może znajdować się na budowie przy al. 29 Listopada. Przypuszczenia te nie potwierdziły się - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.